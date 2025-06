Trotz Annäherungsverbot: Mann greift Ex-Freundin und deren Mutter an

Von: luk

Bozen – In der Nacht auf Donnerstag ist es im Bozner Stadtteil Oberau-Haslach zu einem schweren Vorfall häuslicher Gewalt gekommen. Die Staatspolizei nahm einen 27-jährigen marokkanischen Staatsbürger fest, der trotz eines bestehenden gerichtlichen Annäherungsverbots seine Ex-Partnerin und deren Mutter auf offener Straße bedrängte und körperlich angriff.

Wie die Quästur mitteilt, ging gegen 23.00 Uhr ein Notruf ein: Eine Frau stand vor ihrem Wohnhaus auf der Straße und bat um Hilfe. Kurz darauf näherte sich der 27-Jährige – ein polizeibekannter Asylbewerber mit mehreren Vorstrafen – der Mutter der Betroffenen. Diese forderte ihn eindringlich auf, sich zu entfernen und ihre Tochter in Ruhe zu lassen.

Die junge Frau kehrte wenig später von der Arbeit zurück, als der Mann plötzlich auf sie zulief, sie verfolgte und versuchte, sie am Arm festzuhalten. Die sichtlich verängstigte Frau flüchtete zur wartenden Polizeistreife und berichtete, dass der Mann sie bereits in den vergangenen Tagen vor ihrem Arbeitsplatz beobachtet und verfolgt habe. Am Abend habe er sie erneut abgepasst, um ein „klärendes Gespräch“ zu erzwingen.

Die Polizei griff umgehend ein, nahm den Mann fest und brachte ihn zur weiteren Abklärung auf das Polizeipräsidium. Aufgrund der Missachtung des richterlich verhängten Annäherungsverbots wurde der 27-Jährige noch in der Nacht festgenommen.