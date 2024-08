Trunkenheit am Steuer: Stadtpolizei entzieht Führerschein

Von: mk

Bozen – In den letzten Wochen hat die Bozner Stadtpolizei ihre nächtlichen Kontrollen verstärkt – vor allem auf den Hauptverkehrsrouten. Allein in den vergangenen Tagen wurden in zehn Fällen Fahrzeuglenker sanktioniert. In einem Fall kam es sogar zum Entzug des Führerscheins wegen Trunkenheit am Steuer.

Insgesamt wurden 70 Fahrzeuge überprüft und 90 Personen identifiziert. In drei Fällen war die Fahrzeugrevision nicht durchgeführt worden.

Die Stadtpolizei steht im Einsatz, um der Überschreitung des Tempolimits, Lärmbelästigung, Regelverstößen an Fahrzeugen, aber auch um Autofahrten in berauschtem oder trunkenem Zustand vorzubeugen.

Die Kontrollen werden auch in den kommenden Tagen fortgesetzt, wie der Kommandant der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, mitteilt.