Ü-80-Senioren sollen diese Woche durchgeimpft werden

Bozen – Südtirol ist bei den Impfungen gut unterwegs – zumindest was im Rahmen der Vakzin-Lieferungen möglich ist. Innerhalb dieser Woche sollen alle Ü-80-Senioren durchgeimpft sein. Am Wochenende sind im Unterland und in Terlan Senioren über 80 geimpft worden. Südtirolweit stehen damit noch knapp 2.000 auf der Warteliste. Sie sollen in dieser Woche an der Reihe sein .

Parallel dazu werden die Impfungen für das Personal von Schulen und Kindergärten und für die Sicherheitskräfte fortgesetzt. Sobald der Impfstoff von AstraZeneca auch für über 65-Jährige zugelassen ist, wird der Impfplan geändert, damit die Senioren von 75 bis 79 geimpft werden können.



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia