Über 130.000 Kriegsrelikte aus dem Vahrner See geborgen

Vahrn – Die Räumung von Kampfmitteln aus dem Ersten Weltkrieg wird am Vahrner See fortgesetzt. Laut der Nachrichtenagentur Ansa haben die Bombenentschärfer des italienischen Militärs über 130.000 Projektile und Sprengkörper geborgen und gesichert.

Der Kommandeur der Alpini-Truppen, General Ignazio Gamba, hat sich kürzlich sich mit den Experten für Sprengmittel und Bombenentschärfung getroffen und sich ein Bild von der Bergung und Neutralisierung der österreichisch-ungarischen Kampfmittel gemacht.

Er beschreibt die Arbeit des zweiten Pionierregiments der Brigade Alpina Julia und den Tauchern der Marine als präzise, geduldig und methodisch. Die Operation des Heeres am Vahrner See habe bisher die Neutralisierung von Zehntausenden Kriegshinterlassenschaften ermöglicht. Die Operation werde weiter durchgeführt, da noch immer Kriegsrelikte im See bei Brixen schlummern.

Weil sich der See in Privatbesitz befindet und aufgrund der darin befindlichen Munition ist seit einigen Jahren ein Badeverbot aufrecht.