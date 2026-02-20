Aktuelle Seite: Home > Chronik > Über 200 gefälschte Olympia T-Shirts beschlagnahmt
Produktpiraterie in Bruneck und Sterzing

Über 200 gefälschte Olympia T-Shirts beschlagnahmt

Freitag, 20. Februar 2026 | 11:16 Uhr
Gefälschte Olympia-Shirts beschlagnahmt: 200 Stück sichergestellt
Finanzpolizei
Schriftgröße

Von: idr

Bruneck/Sterzing – Die Finanzpolizei hat in zwei Geschäften in Bruneck und Sterzing mehr als 200 gefälschte T-Shirts mit Bezug auf die Olympischen Winterspiele 2026 sichergestellt. Die Kleidungsstücke trugen die Aufschrift „Milano Cortina 2026“ und wurden im Rahmen verstärkter Kontrollen im Vorfeld der Spiele entdeckt.

Die Einsatzkräfte der zuständigen Einheit in Bruneck überprüften zunächst ein Geschäft im historischen Stadtzentrum. In weiterer Folge wurde auch ein zweites Geschäft desselben Unternehmers in Sterzing kontrolliert. Ziel der Maßnahmen war es, den Handel mit gefälschten oder unsicheren Produkten zu unterbinden.

Druckbild und Kennzeichnung nicht konform

Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf zahlreiche T-Shirts mit dem Olympia-Schriftzug. Eine technische Überprüfung – unterstützt durch ein von der Stiftung der Olympischen Winterspiele 2026 beauftragtes Gutachten – ergab, dass es sich um Fälschungen handelte.

Die Produkte wiesen ein nicht vorgesehenes Drucklayout auf, entsprachen nicht den offiziellen Kennzeichnungs- und Etikettierungsvorgaben und verfügten über keinerlei vorgeschriebene Sicherheits-Hologramme zum Schutz vor Produktpiraterie.

Insgesamt wurden 204 T-Shirts beschlagnahmt. Zudem stellten die Ermittler Geschäftsunterlagen sicher, um die Herkunft der Ware und mögliche weitere Beteiligte entlang der Lieferkette zu ermitteln.

Ermittlungen gegen Inhaber

Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, Waren mit gefälschten Kennzeichen in Umlauf gebracht und vertrieben zu haben. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Die Finanzpolizei betont, mit solchen Kontrollen die legale Wirtschaft, geschützte Markenrechte sowie Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen.

Bezirk: Pustertal, Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal, Wipptal

Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
76
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
29
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Kommentare
22
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 