Über 200 gefälschte Olympia T-Shirts beschlagnahmt

Von: idr

Bruneck/Sterzing – Die Finanzpolizei hat in zwei Geschäften in Bruneck und Sterzing mehr als 200 gefälschte T-Shirts mit Bezug auf die Olympischen Winterspiele 2026 sichergestellt. Die Kleidungsstücke trugen die Aufschrift „Milano Cortina 2026“ und wurden im Rahmen verstärkter Kontrollen im Vorfeld der Spiele entdeckt.

Die Einsatzkräfte der zuständigen Einheit in Bruneck überprüften zunächst ein Geschäft im historischen Stadtzentrum. In weiterer Folge wurde auch ein zweites Geschäft desselben Unternehmers in Sterzing kontrolliert. Ziel der Maßnahmen war es, den Handel mit gefälschten oder unsicheren Produkten zu unterbinden.

Druckbild und Kennzeichnung nicht konform

Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf zahlreiche T-Shirts mit dem Olympia-Schriftzug. Eine technische Überprüfung – unterstützt durch ein von der Stiftung der Olympischen Winterspiele 2026 beauftragtes Gutachten – ergab, dass es sich um Fälschungen handelte.

Die Produkte wiesen ein nicht vorgesehenes Drucklayout auf, entsprachen nicht den offiziellen Kennzeichnungs- und Etikettierungsvorgaben und verfügten über keinerlei vorgeschriebene Sicherheits-Hologramme zum Schutz vor Produktpiraterie.

Insgesamt wurden 204 T-Shirts beschlagnahmt. Zudem stellten die Ermittler Geschäftsunterlagen sicher, um die Herkunft der Ware und mögliche weitere Beteiligte entlang der Lieferkette zu ermitteln.

Ermittlungen gegen Inhaber

Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, Waren mit gefälschten Kennzeichen in Umlauf gebracht und vertrieben zu haben. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Die Finanzpolizei betont, mit solchen Kontrollen die legale Wirtschaft, geschützte Markenrechte sowie Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen.