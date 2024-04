Über Nacht wurde es in Südtirol wieder winterlich – VIDEO

Ridnaun – Bis zu 13 Zentimeter Neuschnee sind über Nacht im Norden Südtirol gefallen und das, nachdem es erst vor einer Woche nach Frühsommer aussah. Der Kälteeinbruch verzauberte die Landschaft im Norden Südtirols in ein weißes Wintermärchen.

In Melag/Langtaufers wurden beeindruckende 13 Zentimeter Neuschnee gemessen, gefolgt von elf Zentimeter in Pfelders und Zentimeter in Kasern/Ahrntal. Es war, als hätte der Winter beschlossen, ein kurzes Gastspiel zu geben, und das mitten im Frühling. Aber es ist schließlich erst April und der macht bekanntlich, was er will.

Auch aus Ridnaun wird Neuschnee vermeldet, wie dieses Leservideo zeigt:

Tagsüber zeigt sich am Samstag am Alpenhauptkamm weiterhin ein zarter Schneefall, während der Süden Südtirols mit sonnigem, aber windigem Wetter beglückt wird.

Es bleibt kühl

Eine baldige Wetteränderung zeichnet sich in Südtirol aber nicht ab: Am Sonntag nehmen vielerorts nach einem sonnigen Beginn die Wolken am Vormittag zu und am Nachmittag bilden sich ein paar Schauer. Die Schneefallgrenze liegt auf 1.000 bis 1.200 Meter. Der Wind schwächt sich etwas ab.

Am Montag ist es stark bewölkt und es kommt zu vereinzelten Niederschlägen, vor allem in den höheren Lagen. Es bleibt kühl.

Auch am Dienstag gibt es viele Wolken, nur wenig Sonne und einzelne Schauer.

Der Mittwoch verläuft wechselnd bewölkt und trocken. Am Donnerstag überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein mit ein paar Wolken am Nachmittag.