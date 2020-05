Ulten: Unbewohntes Gebäude geht in Flammen auf

Ulten – Im Südtiroler Ultental gab es am Montagnachmittag Brandalarm der Stufe 2. Bei einem unbewohnten Gebäude in St. Pankratz in der Örtlichkeit “Köfele” brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf ein nebenstehendes Gebäude sowie den Wald verhindern.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Wahlburg, der Abschnittsinspektor, das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Auch der Bürgermeister von St. Pankraz war am Einsatzort.

