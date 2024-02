Ultraleicht-Hubschrauber in Leifers abgestürzt

Leifers – In der Sportzone Brantenbach in Leifers ist am Sonntag kurz vor 9.00 Uhr ein Ultraleicht-Hubschrauber abgestürzt. Dabei wurden zwei Personen – Vater und Sohn – erheblich verletzt.

Ein Passant erlitt hingegen einen Schock, da er das Geschehen unmittelbar mitverfolgte.

Zahlreiche Einsatzkräfte begaben sich nach der Alarmierung um 8.48 Uhr zur Unfallstelle.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Rote Kreuz, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Leifers und die Carabinieri.

Über die Absturzursache ist noch nichts konkretes bekannt. Bei dem Helikopter handelt es sich um eine zweisitzige Maschine des Typs Guimbal Cabri G2, die auch für Schulungszwecke verwendet wird. Der Leichthubschrauber des französischen Herstellers Hélicoptères Guimbal läuft mit Kolbenmotorantrieb.

Laut Schilderungen des Piloten gab es vor dem Absturz ein technisches Problem. Er konnte mit einem Manöver einen Absturz auf Häuser verhindern.