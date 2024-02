Unbeabsichtigte Schussabgabe: 13-Jähriger außer Lebensgefahr

Der 13-Jährige, der Freitagabend bei einer Schussabgabe in einem Haus in Wörgl (Bezirk Kufstein) verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Sein Zustand ist laut Innsbrucker Klinik stabil. Nach Polizeiangaben dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben, bei dem der Onkel des Burschen unabsichtlich einen Schuss aus seiner Faustfeuerwaffe abgegeben hatte. Weitere Ermittlungen zur genauen Klärung sind noch im Gange.

Der Vorfall hatte sich gegen 19.20 Uhr in einem Privathaus ereignet. Dabei wurde der 13-Jährige am Oberarm und im Brustbereich getroffen, er war trotz seiner Verletzungen ansprechbar. Er wurde in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen und notoperiert.