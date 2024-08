Unbekannte färben Wörthersee-Zufluss knallgrün ein

Knallgrün eingefärbter Pörtschacher Mühlbach am Donnerstagabend

Von: apa

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend den Pörtschacher Mühlbach, der in den Wörthersee mündet, mit grüner Farbe eingefärbt. Ein Landeschemiker entnahm eine Wasserprobe, die zur Abklärung ins Labor geschickt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die knallgrüne Farbe von einem Farbpulver herrührt, das weder für Mensch noch Tier gefährlich ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es am Freitag von der Landespolizeidirektion.