Unbekannte Frauenleiche im größten Natursee Südtirols

Von: idr

St. Josef am See – Ein Spaziergang am Kalterer See endete heute Vormittag mit einem schockierenden Fund: Passanten entdeckten gegen 10.00 Uhr neben dem Steg des Segelvereins nahe dem Lido einen leblosen Körper im Wasser und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See barg die Leiche einer Frau mittleren Alters aus dem See. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Wasserrettung Bozen und den Bezirks-Tauchern. Nach Auskunft des Feuerwehrkommandanten Georg Morandell trieb die Tote bereits mehrere Stunden im Wasser. Die Frau war vollständig bekleidet, als sie gefunden wurde.

Zur Identität der Verstorbenen sowie zu den genauen Todesumständen liegen derzeit keine Informationen vor. Eine Vermisstenmeldung lag zum Zeitpunkt des Fundes nicht vor. Die Carabinieri haben umgehend die Ermittlungen aufgenommen und versuchen nun, die Identität der Frau zu klären und die Hintergründe des Vorfalls zu rekonstruieren.

Der Kalterer See, einer der beliebtesten Badeseen Südtirols, ist in der Region sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen ein bekanntes Erholungsgebiet. Die Umstände, die zu diesem tragischen Fund führten, bleiben vorerst ungeklärt.