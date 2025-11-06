Und das im November: Plusgrade selbst auf den Gipfeln

Von: luk

Bozen – Südtirol zeigt sich derzeit von seiner spätherbstlichen Schokoladenseite: Viel Sonne, milde Temperaturen und kein Regen in Sicht. Selbst auf über 3.000 Metern Höhe ist es ungewöhnlich warm – wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Mittwoch auf X berichtete: „Ungewöhnlich warm für Anfang November – selbst auf der höchsten Wetterstation Südtirols am Wilden Freiger (3400 m) herrschen +3 Grad.“ In den Tälern hingegen zeigt sich der Herbst von seiner typischen Seite. Es ist am Morgen kalt, aber am Nachmittag mild.

Das Hochdruckwetter bleibt stabil: Auch am Freitag scheint verbreitet die Sonne, einzig im Raum Bruneck kann sich kurzzeitig Frühnebel bilden.

Und es kommt noch besser: Das Wochenende verspricht strahlenden Sonnenschein von früh bis spät, dazu angenehm milde Temperaturen. Erst am Dienstag könnten sich von Westen her vorübergehend ein paar Wolken zeigen – sonst bleibt es beim goldenen Herbstwetter.