Uneinsichtigkeit stößt Carabinieri sauer auf

Lokal in Gröden nach mehreren Vergehen geschlossen

Gröden – Die Carabinieri von St. Ulrich haben gemeinsam mit ihren Kollegen von Corvara in der Nacht auf Samstag ein beliebtes Abendlokal in Wolkenstein geschlossen. In diesem Jahr war das Lokal bereits das dritte Mal beim Regelverstoß ertappt worden. Erst vor kürzlich haben die Carabinieri das Lokal überprüft und dabei festgestellt, dass mehr Personen im Lokal waren, als laut Corona-Regelung vorgesehen. Außerdem hatten zwei Gäste keinen gültigen Green Pass.

Der Betreiberin schien die zu leistende Strafe nicht viel auszumachen. Sie äußerte sich gegenüber den Ordnungshütern dahingehend, dass die Einnahmen des Abends so üppig gewesen waren, dass die Geldstrafe kaum spürbar sei. Außerdem wolle sie auch weiterhin bis zu 99 Personen in ihr Lokal lassen – so wie es die Lizenz der Gemeinde vorsieht. Die derzeit geltenden Corona-Regeln sehen hingegen eine Halbierung der Gästezahl vor.

Aufgrund der Uneinsichtigkeit sind die Carabinieri am Freitagabend kurz vor der Sperrstunde erneut zur Kontrolle erschienen. Genauestens wurde die Anzahl der Gäste sowie die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Die Exekutivbeamten mussten feststellen, dass die Betreiberin 133 Gäste bewirtet hatte. Das sind 84 Gäste mehr, als es die Corona-Maßnahmen derzeit vorsehen. Außerdem waren drei Gäste ohne Grünen Pass in dem Nachtlokal.

Sowohl sie als auch die Betreiberin wurden wegen der fehlenden Grünen Pässe sanktioniert. Die Carabinieri veranlassten außerdem die Schließung des Lokals für fünf Tage. Die Dauer der Schließung kann vom Landeshauptmann für weitere fünf Tage verlängert werden. Hinzu kommen die bereits verhängten Schließungstage vom Vorabend.

Die Betreiberin ist außerdem bei der Staatsanwaltschaft von Bozen wegen Nichtbeachtung einer Anordnung angezeigt worden. Das Land Südtirol hat der Frau nämlich bereits im Februar 2021 – nach dem ersten Verstoß – Sicherheitsmaßnahmen zum Brandschutz auferlegt. Diese wurden in der vergangenen Nacht durch die Überschreitung der Besucheranzahl missachtet, was wohl auch eine Geldstrafe mit sich bringen wird.