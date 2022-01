Badeunfall: Zweijähriger aus Feldthurns hat nicht überlebt

Natz-Schabs – Dramatische Minuten haben sich am frühen Samstagnachmittag im Hallenbad eines Hotels in Natz zugetragen. Ein zweijähriger Bub aus Feldthurns ist ins tiefe Erwachsenen-Schwimmbecken geraten und war für längere Zeit unter Wasser. Zunächst hatte die Sonntagszeitung “Zett” über den Fall berichtet.

Das Kind konnte in einer stundenlangen Rettungsaktion am Beckenrand reanimiert werden und wurde zunächst ins Brixner Krankenhaus gebracht, wo er stabilisiert wurde. Wegen seines kritischen Zustands musste der Bub dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in die Innsbrucker Universitätsklinik geflogen werden.

Dort wurde er auf der Intensivstation behandelt. In der Nacht auf Sonntag verlor das Kind aber laut Medienberichten den Kampf um sein Leben.