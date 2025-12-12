Unfall im Pustertal: Auto rutscht von Fahrbahn

Von: Ivd

Issing/Mühlen – Im Pustertal hat sich am Vormittag ein Verkehrsunfall ereignet, der einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst hat. Gegen 10.30 Uhr kam ein Pkw auf der Pusterer Sonnenstraße zwischen Issing und Mühlen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte über eine Böschung.

Das Fahrzeug blieb abseits der Straße schwer beschädigt liegen, der Lenker war im Wrack eingeklemmt. Trotz der dramatischen Situation hatte der Mann Glück im Unglück: Er zog sich nach ersten Informationen nur leichte Verletzungen zu.

Die Einsatzkräfte reagierten rasch: Neben dem Weißen Kreuz, das die medizinische Erstversorgung übernahm, waren auch mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle und befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde der Verletzte zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bruneck eingeliefert.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der betroffenen Strecke zeitweise zu Einschränkungen für den Verkehr. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.