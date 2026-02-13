Unfall im Skigebiet Meran 2000

Von: Ivd

Meran – Ein Skifahrer hat sich am Donnerstag im Skigebiet Meran 2000 bei einem Sturz mittelschwer verletzt. Der Mann zog sich ein Schulter-Knie-Trauma zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Meran geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr mittags im Bereich der Waidmannalm auf dem beliebten Hochplateau oberhalb von Meran. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Skifahrer zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass umgehend die Pistenrettung alarmiert wurde.

Einsatzkräfte der Bergrettung kümmerten sich vor Ort um die Erstversorgung des Verletzten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderten sie den Notarzthubschrauber Pelikan 1 an, der den Mann schließlich ins Krankenhaus Meran flog. Laut Einsatzbericht der Landesnotrufzentrale erlitt der Skifahrer Verletzungen an Schulter und Knie, die eine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machten.

Die Waidmannalm liegt auf einer Höhe von etwa 2.000 Metern und ist einer der beliebtesten Einkehrpunkte im Skigebiet. Der Bereich gilt eigentlich als familienfreundlich und ist bei Skifahrern aller Könnerstufen beliebt.

Das Skigebiet Meran 2000 befindet sich derzeit in der Hochsaison und ist bis Mitte März geöffnet. Die Pistenverhältnisse werden als gut gemeldet. Ob es sich bei dem Unfall um einen Zusammenstoß, einen selbstverschuldeten Sturz oder um eine andere Ursache handelte, ist derzeit noch nicht bekannt.