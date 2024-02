Unfall in gestohlenem Wagen: Nach Fahrerflucht klaut er erneut einen Pkw

Brixen/Cles – Die Carabinieri von Cles haben einen mehrfachen Autodieb aufgehalten. Nachdem er in der Fraktion in Brez im Nonstal einen Unfall verursacht hatte, beging der 30-Jährige Fahrerflucht in einem zweiten Pkw, der ebenfalls gestohlen war.

Der Vorfall hat sich am Valentinstag am Abend ereignet. Noch am Nachmittag hatte der bereits vorbestrafte Nordafrikaner in Brixen einen Lieferwagen gestohlen. Mit diesem war er am Abend im Nonstal auf der Staatsstraße 42 in Richtung Südtirol unterwegs, als er zum Teil auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Kleinwagen zusammengestoßen war.

Anstatt der verletzten Lenkerin des Kleinwagens erste Hilfe zu leisten, verließ der Mann den Unfallort und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Frau war glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Passanten kümmerten sich um sie, bis sie von den Rettungskräften in die Notaufnahme des Krankenhauses von Cles gebracht wurde.

Die Carabinieri gelang es, den 30-Jährigen in einem zweiten Pkw, einen Fiat Panda, aufzuhalten, der wiederum gestohlen worden war.

In der Kaserne stellte sich heraus, dass der Mann 1,7 Promille im Blut hatte. Außerdem war er ohne Führerschein gefahren, da ihm dieser bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden war, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Auf Anordnung des diensthabenden Richters wurde der 30-Jährige wegen Hehlerei, Fahrerflucht, Diebstahls und Trunkenheit am Steuer sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf freiem Fuß angezeigt. Die gestohlenen Fahrzeuge konnten ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.