Unfall in Gsies fordert drei Verletzte

Von: mk

Gsies – In Innerpichl in Gsies hat sich am Samstag gegen 11.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, der drei Verletzte gefordert hat.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Offenbar handelt es sich um einen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Drei Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu.

Im Einsatz standen die Carabinieri, die Feuerwehr und ein Rettungstransportwagen. Während ein Verletzter ins Spital nach Bruneck eingeliefert wurde, brachte man die beiden anderen ins Krankenhaus nach Innichen.