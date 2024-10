Unfall in Marling: Pkw gerät auf Gegenfahrbahn

Von: mk

Marling – In Marling hat sich am Samstagvormittag in der Gampenstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der einen Verletzten gefordert hat.

Ein Pkw, der in Richtung Meran unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort auf einen entgegenkommenden Kleinlaster, an dessen Steuer ein 25-jähriger Meraner saß.

Der 24-jährige Pkw-Lenker wurde erheblich verletzt. Warum es zu dem Unfall kam, muss noch genau geklärt werden.

Die Straße musste rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Neben dem Weißen Kreuz stand auch die Meraner Stadtpolizei im Einsatz.