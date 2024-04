Unfall in Percha löst Kettenreaktion aus: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lieferwagen kracht rückwärts in überdachten Autoabstellplatz

Percha – Aus noch ungeklärten Gründen ist am heutigen Vormittag in Percha ein Lieferwagen ins Rutschen geraten und rückwärts in einen überdachten Autoabstellplatz gekracht.

Der Lieferwagen rammte die Säulen des Unterstandes, weshalb das Dach zum Teil einstürzte und darunter befindliche Fahrzeuge beschädigte.

Die Freiwillige Feuerwehr von Percha hob mithilfe eines Lkw-Kranes der Firma Gasser Paul, die freundlicherweise Unterstützung leistete, das Dach an und barg die darunter befindlichen Fahrzeuge.

Glücklicherweise gab es keinen Verletzten, der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Die Carabinieri von Bruneck ermitteln den Unfallhergang.