Unfall in Petersberg: 19-Jähriger in der Nacht gestorben

Petersberg – Am Samstagnachmittag ist es in Petersberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der Straße Richtung Maria Weißenstein ist gegen 15.30 Uhr ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Wie Alto Adige online berichtet, ist der Unfalllenker in der vergangenen Nacht verstorben.

Der 19-Jährige S. H. aus Aldein war im Wrack des Fahrzeugs eingeklemmt gewesen und konnte mit schweren Verletzungen von den Freiwilligen Feuerwehren von Petersberg und Deutschnofen befreit werden.

Der Rettungshubschrauber hat den jungen Mann nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus geflogen. Doch der 19-Jährige hat es nicht geschafft und er ist seinen Verletzungen erlegen.

Bei dem Unfall waren auch das Weiße und die Carabinieri im Einsatz gewesen.