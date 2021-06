Unfall in Waidbruck: Pkw überschlägt sich mehrmals

Waidbruck – Waidbruck war am späten Dienstagnachmittag Schauplatz eines aufsehenerregenden Verkehrsunfalls, der zum Glück relativ glimpflich ausging.

Laut ersten Informationen kam es gegen 18.30 auf der Brennerstaatstraße an der Barbianer Kreuzung bei Waidbruck aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Ein von Norden kommender VW Golf prallte dabei frontal gegen einen Fiat 500. Dabei blieb der VW Golf, der sich mehrmals überschlagen hatte, auf der Fahrerseite liegen. Glücklicherweise wurden beim Unfall keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Eine 21-jährige Frau aus Barbian und ein ebenfalls 21-jähriger Mann aus Kastelruth erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften erstversorgt. Die junge Frau wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Die Wehrmänner übernahmen die Erstversorgung, sicherten die Unfallstelle ab und säuberten die Fahrbahn. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Waidbruck und Barbian, ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Klausen, sowie die Carabinieri aus St. Ulrich.