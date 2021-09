Unfall mit Motocross-Maschine in Pfatten

Pfatten – Ein Freizeitunfall am Safety Park in Pfatten ist am späten Samstagvormittag glimpflich ausgegangen. Ein 25-jähriger Mann aus dem Trentino ist mit seiner Motocross-Maschine zu Sturz gekommen.

Dabei zog er sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und dann mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.