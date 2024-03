Unfall mit sieben Toten in Südtirol: Sieben Jahre Haft für Fahrer

Bozen/Luttach – Nach einem Verkehrsunfall mit sieben Toten und mehreren Verletzten im Jahr 2020 im Südtiroler Luttach ist ein 30-jähriger Südtiroler am Freitag am Bozner Landesgericht zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll in einer Jännernacht stark alkoholisiert mit erhöhter Geschwindigkeit in eine Gruppe junger deutscher Touristen gerast sein. Dem Fahrer wurde fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Das Urteil war nicht rechtskräftig.

Der Südtiroler wurde im Rahmen eines sogenannten verkürzten Verfahrens erstinstanzlich verurteilt. Der Mann soll laut einem Bericht des Online-Portals “stol.it” noch vor der Verlesung des Urteils den Verhandlungssaal verlassen haben.

Dem Angeklagten drohten bis zu 18 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft gefordert. Doch aufgrund des verkürzten Verfahrens und durch die Geltendmachung allgemein mildernder Umstände wurde die Haftstrafe bei sieben Jahren angesetzt. Dabei wurden Geständnis, Unbescholtenheit sowie das Verhalten während des Prozesses berücksichtigt. Dem Prozess hatten sich auch zwei Nebenkläger angeschlossen, obwohl die Versicherungsgesellschaft zehn Millionen Euro an Entschädigungen an die Opfer und die Hinterbliebenen ausbezahlt hatte.

Dem nunmehrigen Urteil war die Einholung zahlreicher Gutachten vorausgegangen. Die Verhandlung war mehrfach vertagt worden.

Der 30-Jährige war in der Nacht auf den 5. Jänner 2020 betrunken in die Gruppe von jungen deutschen Skitouristen gerast. Sechs waren sofort tot, eine Frau starb später im Krankenhaus. Sie waren zuvor aus einem Shuttlebus ausgestiegen und überquerten die Straße, als es zu dem Unfall kam. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen. Ein Alkoholtest rund eine Stunde nach dem Unfall ergab einen Wert von 1,97 Promille.