Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ungarn und Österreich kooperieren im Rettungswesen
Zusammenarbeit zunächst mit Niederösterreich

Ungarn und Österreich kooperieren im Rettungswesen

Montag, 15. September 2025 | 12:03 Uhr
Zusammenarbeit zunächst mit Niederösterreich
APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Schriftgröße

Von: apa

Rahmenabkommen mit Ungarn und der Slowakei über eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst sollen sicherstellen, dass Unfallopfer möglichst rasch medizinische Versorgung erhalten. Nunmehr ist auch der Vertrag mit Ungarn in Kraft getreten, konkret am Samstag, berichteten ungarische Medien am Montag. Unfallopfern im ungarisch-österreichischen Grenzgebiet soll damit, unabhängig von Staatsgrenzen, schneller geholfen werden können.

Im Sinne des im Vorjahr verabschiedeten ungarischen Gesetzes müssen vor Inkrafttreten des Rahmenvertrages die nationalen Anforderungen erfüllt werden, betonte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó laut Onlineportal “24.hu”. Im Vorfeld hatte es darüber noch ein politisches Geplänkel gegeben. Der ungarische Staatssekretär für Gesundheitswesen im Innenministerium, Péter Takács, sorgte für einen Eklat, indem er das burgenländische Rettungswesen öffentlich diskreditierte, das über kein GPS-System verfügen würde. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte daraufhin in einem Brief an den ungarischen Premier Viktor Orbán diese “Falschbehauptungen” kritisiert und eine Richtigstellung gefordert.

Zusammenarbeit zunächst mit Niederösterreich

Auf Anfrage des ungarischen TV-Senders RTL erklärte das Innenministerium, dass das burgenländische Rettungsleitsystem nicht IT-kompatibel sei mit dem System des ungarischen Rettungsdienstes (OMSZ). Deshalb werde zunächst eine Zusammenarbeit mit den niederösterreichischen Rettungsdiensten angestrebt, die über ein ähnlich fortschrittliches IT-System verfügen würden. Sobald das IT-System im Burgenland ausgebaut sei, solle die Kooperation auch dort aktiviert werden, zitierte das Onlineportal “Nepszava.hu”.

Der österreichische Nationalrat hatte bereits im Juli die internationalen Abkommen aus dem Zuständigkeitsbereich von Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) genehmigt. Die Rahmenverträge mit Ungarn und der Slowakei über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst wurden einhellig gebilligt.

Grundlage für Abschluss regionaler Abkommen

Unfallopfer sollen dadurch möglichst rasch medizinische Hilfestellung erhalten und in die nächstgelegene stationäre medizinische Einrichtung – unabhängig von Staatsgrenzen – gebracht werden können. Die Staatsverträge sollen den gesetzlichen Rahmen für den Abschluss regionaler Kooperationsabkommen in Grenzgebieten schaffen, wobei sich etwa das Abkommen mit der Slowakei auf die Selbstverwaltungsregionen Bratislava und Trnava bzw. auf die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Wien bezieht, ist der Parlamentskorrespondenz zu entnehmen.

Im Konkreten soll etwa die Ausweispflicht bei Grenzüberschreitungen temporär ausgesetzt und die Weiterverwendung der eigenen besonderen Lichtwarn- und akustischen Signale im jeweiligen anderen Land geregelt werden. Zudem wird festgelegt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufgrund eines Antrags der jeweils zuständigen Rettungsleitstelle erfolgen soll.

Niederösterreich pflegt Beziehungen mit Healthacross

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Niederösterreich bereits vor einem Jahr für seine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung als Best Practice Region ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde dabei die Initiative Healthacross, mit der das Land enge Beziehungen zu den Nachbarn Tschechien, Slowakei und Ungarn pflegt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
84
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
27
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
26
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
19
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 