Rekurs abgewiesen

Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe

Sonntag, 14. September 2025 | 08:04 Uhr
Wolf
iStock/Mayerberg - Symbolbild
Von: mk

Trient – Die Bemühungen von Tierschutzorganisationen, die geplante Tötung von zwei Wölfen im Trentino zu stoppen, sind vorerst gescheitert. Der Staatsrat in Rom hat einen von den Verbänden eingereichten Rekurs abgeschmettert. Das Dekret, das Landeshauptmann Maurizio Fugatti zum Abschuss der Tiere erlassen hat, bleibt damit aufrecht.

Zuletzt ist es zu mehreren Wolfsrissen auf einer Alm in den lessinischen Alpen gekommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Fugatti hatte daraufhin die Entnahme von zwei Wölfen per Dekret angeordnet. Auch die nationale Umweltschutzbehörde ISRA hat grünes Licht gegeben, zumal die Maßnahme sich auf ein geltendes Landesgesetz aus dem Jahr 2018 stützte.

Maurizio Fugatti zeigte sich über die Entscheidung des Staatsrats erfreut. Man werde den eingeschlagenen Weg zum Schutz der Gemeinschaften und der Wirtschaft in den Bergen konsequent fortsetzen.

