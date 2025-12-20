Falscher Steuerberater und Sozialleistungsbetrüger entlarvt

Von: fra

Brixen – Die Finanzpolizei von Brixen hat einen Mann aufgedeckt, der über mehrere Jahre hinweg illegal als Steuerberater tätig war, dabei Steuern hinterzog und gleichzeitig Sozialleistungen bezog. Die Ermittlungen erfolgten im Rahmen einer steuerlichen Überprüfung für den Zeitraum 2020 bis 2024.

Laut den Finanzermittlern soll der Mann mehr als 120.000 Euro an Honoraren nicht erklärt, über 20.000 Euro Mehrwertsteuer hinterzogen und in den Jahren 2022 und 2023 zudem über 16.000 Euro an öffentlicher Unterstützung in Form von Bürgergeld und Bürgerpension unrechtmäßig erhalten haben. Trotz regelmäßiger Einnahmen von rund 25.000 Euro pro Jahr habe er sich weiterhin als mittellos ausgegeben.

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann nicht in einem Berufsregister eingetragen war und somit ohne Berechtigung steuerliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Privatpersonen und Unternehmen erbrachte. Er kümmerte sich unter anderem um Buchhaltungen, Bilanzen, Steuererklärungen und weitere steuerliche Pflichten, ohne die daraus erzielten Einkünfte zu deklarieren.

Eine zentrale Rolle spielte die Auswertung zahlreicher E-Mails und digitaler Daten, durch die die Finanzpolizei den Umfang der Tätigkeit, die erbrachten Leistungen sowie die Höhe der nicht erklärten Einnahmen rekonstruieren konnte.

Am Ende der Ermittlungen wurde der Mann wegen illegaler Berufsausübung sowie unrechtmäßigen Bezugs öffentlicher Leistungen angezeigt. Für ihn gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.

Die Finanzpolizei betont, dass der Einsatz dem Schutz einer fairen Wirtschaft sowie ehrlicher Unternehmer und Berufsangehöriger diene.