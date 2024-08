Ungeklärter Tod von Aaron Engl [24]: Ein Dorf trauert und sucht nach Antworten

Von: luk

Terenten – Der mysteriöse Tod des 24-jährigen Aaron Engl aus Terenten sorgt weiterhin für Bestürzung und Ratlosigkeit. Vier Tage nach dem Auffinden seines leblosen Körpers bleiben die Umstände seines Todes ungeklärt. Die Ermittlungen konzentrieren sich sowohl auf die Möglichkeit eines Unfalls als auch auf die eines Verbrechens – bislang gibt es keine klaren Antworten.

Am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 9.00 Uhr, entdeckten Touristen den leblosen Körper des jungen Mannes in der Nähe seines Geländewagens. Aaron lag auf dem Rücken, eine tiefe Wunde an der Basis seines Halses, so gravierend, dass die Ermittler den Zustand des Körpers als „halb enthauptet“ beschrieben. Die Autopsie, die am Montag durchgeführt wurde, brachte bislang keine öffentlich bekannten Ergebnisse. Die Frage, ob der 24-Jährige zum Zeitpunkt seines Todes allein war oder nicht, bleibt ebenso offen. Die Spurensicherung wertet weiterhin die am Fahrzeug des Verstorbenen gefundenen Spuren aus, die möglicherweise entscheidende Hinweise liefern könnten.

Die Trauer im Dorf und weit darüber hinaus ist groß. Aaron war ein geschätzter junger Mann, dessen Tod die Dorfgemeinschaft tief erschüttert hat. Viele sind bestürzt über das grausame Schicksal, das ihn ereilte, und der Schmerz über den Verlust ist allgegenwärtig. Gleichzeitig herrscht eine angespannte Unsicherheit: Was ist Aaron wirklich zugestoßen?

Während die Ermittlungen weiterlaufen, steht fest, dass Aaron Engl am kommenden Samstag um 15.00 Uhr in der Kirche von Terenten die letzte Ehre erwiesen wird. Die Beerdigung des 24-Jährigen wird nur wenige Stunden nach der von Waltraud Jud stattfinden, die ebenfalls am selben Tag in Innichen bei einer Tragödie ums Leben kam. Das gesamte Pustertal wird sich in gemeinsamer Trauer und stillem Gebet vereinen, um Abschied zu nehmen und die Erinnerung an die Verstorbenen zu bewahren.