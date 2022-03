Unglaublich: Schnellzug muss hart bremsen

Kiew/Novoaleksiivka – Ein Video, das vom ersten Invasionstag stammt, veranschaulicht auf dramatische Weise, wie plötzlich die Ukraine aus dem Friedensalltag in einen grausamen Krieg gerissen wurde.

Da die Panzer einer russischen Panzerkolonne, die von der nahen, von Russland annektierten Krim kommend in Richtung Melitopol unterwegs waren, vor seiner Lok die Bahngleise überquerten, sah sich der Zugführer des Schnellzugs Nummer 12 Novoaleksiivka – Kiew gezwungen, eine Vollbremsung zu verrichten.

A really unique video was shot by the driver of the fast train № 12 Novoalekseevka – Kiev on the morning of February 24th.

Emergency braking when crossing railway tracks by a tank column of the RF Armed Forces, rapidly moving towards Melitopol. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/WRBFE1gJxO

— lato (@lato24_) March 18, 2022