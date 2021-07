Untergetaucht und am Brenner gefasst

Brenner – Am Dienstagvormittag hat die Polizei am Brenner in einem EC-Zug aus München den 49-jährigen Rumänen D. C. kontrolliert. Der Mann wollte die Staatsgrenze ohne negativen Corona-Test passieren. Doch damit nicht genug.

Wie sich herausstellte, war der 49-Jährige untergetaucht. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor, der in seinem Heimatland ausgestellt worden war.

Demnach muss er eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten wegen Vermögensdelikten und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung abbüßen.

Die Polizei brachte den Mann ins Bozner Gefängnis.