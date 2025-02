Unversichtige Skifahrer setzen sich der Gefahr aus

Von: mk

Schnals – Die Carabinieri von Schlanders üben derzeit auch Kontrollen in Skigebieten im Vinschgau aus. In der Alpin Arena in Schnals wurden in den vergangenen Tagen zwei Skifahrer sanktioniert, weil sie eine abgesperrte Piste hinunter fahren wollten.

Die beiden Skifahrer haben die Beschilderung ignoriert, die vom Betreiber im renommierten Skigebiet angebracht wurde, um auf die Absperrung der Talabfahrt hinzuweisen.

Offenbar war ihnen nicht bewusst, welchen Risiken und Gefahren sie sich durch ihr unvorsichtiges Verhalten beinahe ausgesetzt hätten.

Die beiden Skifahrer kassierten eine Verwaltungsstrafe.