Unwetterfront zieht über Südtirol

Bozen/Pfalzen – Eine Gewitterfront mit Sturmböen und Starkregen ist – wie angekündigt – am späten Dienstagnachmittag über Südtirol gezogen und hat auch für Schäden gesorgt.

Es gab lokale Stromausfälle, Erdrutsche oder kleinere Überflutungen. In den betroffenen Orten mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Vor allem in Ridnaun, Ratschings, Wiesen, aber auch in Mühlwald und im Ahrntal zwischen Luttach und Steinhaus gibt es Schäden. In Bruneck wurde eine Sturmböe von 90 Stundenkilometern gemessen.

Die Freiwillige Feuerwehr von Pfalzen musste etwa wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Auf einer Straße bei Pfalzen ist ein Pkw von einem Baum getroffen worden.

Der Starkwind hat in Bruneck das Dach eines Mehrfamilienhauses stark beschädigt und teilweise abgetragen.

Auch in Terlan bei Klaus hielt ein Baum den Böen nicht stand und kippte auf die Staatsstraße, die in der Folge für den Verkehr gesperrt werden musste. Medienberichten zufolge ist auch die Brennerbahnlinie zwischen Franzensfeste und dem Brenner wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Die Gewitter sind aber noch nicht vorbei. Auch am Abend und in der Nacht kann es noch einmal stürmen.

Die Gewitterlinie ist noch nicht ganz durch, also weiterhin Vorsicht! Größtes Problem nach wie vor die Sturmböen ⚠️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 18, 2023

Auch Nordtirol ist am Dienstagnachmittag von heftigen Unwettern heimgesucht worden.