Unzertrennlich bis zum Schluss

Bozen – Es ist eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann: Nicola Guarino (81) und Giuseppina Palamara (89) haben mehr als 60 Jahre ihres Lebens miteinander verbracht. Als hätten sie es geplant, sind die beiden Eheleute vor wenigen Tagen innerhalb von 24 Stunden in Bozen verstorben. Nun werden sie gemeinsam bestattet.

Nicola Guarino stammte aus Kampanien in der Provinz Avellino. In Bozen und Südtirol war er jedoch durch seine Tätigkeit bei der Eisenbahn sehr bekannt. Er arbeitete in verschiedenen Gemeinden Südtirols, unter anderem in Klausen und Prad am Stilfserjoch, zunächst als Beamter und später als Bahnhofsvorsteher.

Sein Sohn Luigi erzählt: “Mein Vater war ein echter Süditaliener. Er hat vielen Südtirolern geholfen, ohne je etwas dafür zu verlangen. Sein Tod kam aus heiterem Himmel, denn er war kerngesund und nie krank. Ich glaube, sein Tod hat auch meine Mutter getroffen.”

Tatsächlich war Giuseppina Palamara schon länger krank. Ein Tumor hatte ihren Gesundheitszustand in den letzten Wochen stark beeinträchtigt. Zuletzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie am Donnerstag starb – nur wenige Stunden nach ihrem Mann. Luigi Guarino weiter: “Sie war immer Hausfrau und hat ihr Leben der Erziehung der Kinder gewidmet, obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass sie ihren Beruf als Schneiderin nicht hätte aufgeben sollen”.

Palamara wurde in Bengasi in Libyen geboren, als dieser Teil Nordafrikas noch zu Italien gehörte. Nach ihrer Heirat in den 1970-er Jahren zog das Paar von Rom nach Südtirol. Ihr Sohn Luigi beschreibt sie als liebevolles Paar, das sich bis zum Schluss liebte, auch wenn gelegentliche Auseinandersetzungen zum Leben gehörten. “So ein doppelter Verlust ist für ein Kind unbeschreiblich”, sagt Luigi, der noch eine Schwester hat.

Die plötzliche Tragödie traf nicht nur die Familie, sondern auch die Gemeinde Montoro, in der Nicola aufwuchs. Der ehemalige Bürgermeister Mario Bianchino erinnert sich an Nicola als einen Mann von großer Einfachheit und Güte.

In den nächsten Tagen wird das Ehepaar, das gemeinsam aus dem Leben geschieden ist, gemeinsam beigesetzt. Ort und Zeitpunkt stehen noch nicht fest, berichtet die Zeitung Alto Adige.