Urlauber droht nach Streit in den Alpen Mordversuch-Anzeige

Von: apa

Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Lokalgästen in Ischgl (Bez. Landeck) in der Nacht auf Samstag ist völlig eskaliert. Wegen einer Rempelei auf der Tanzfläche, bei der Getränke verschüttet worden waren, gingen ein 48-jähriger Niederländer und ein 23-jähriger Belgier aufeinander los. Laut Polizei verletzte der 48-Jährige den Belgier mit einem Bierglas am Hals, er dürfte wegen versuchten Mordes angezeigt werden. Selbst wurde der 48-Jährige schwer im Gesicht verletzt.

Die Auseinandersetzung nahm ihren Anfang gegen 00.30 Uhr auf der Tanzfläche. In weiterer Folge verlagerte sie sich in die Toilettenanlagen im Kellergeschoß, wo sie völlig aus dem Ruder lief. Die Ermittlungen gestalteten sich aufgrund der starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig, so die Polizei. Nach aktuellem Wissensstand dürften aber der Belgier und seine beiden jeweils 33 Jahre alten Begleiter dem Niederländer die schweren Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Sie erhalten eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung.

Die Halsverletzungen des 23-Jährigen seien leicht, hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei. Im Mittelpunkt stehe die Art und Weise, wie die Verletzung zustande gekommen sei. Der Niederländer wurde zunächst festgenommen, befindet sich aber mittlerweile wieder – ebenso wie die Belgier – auf freiem Fuß.