US-Youtuber auf den Philippinen ermordet

Von: red

Ein amerikanischer YouTuber aus Vermont, Elliot Eastman (26) wurde am 17. Oktober 2024 in den Philippinen, entführt und getötet. Berichten zufolge drangen vier bewaffnete Männer, die sich als Polizisten ausgaben, in Eastmans Wohnung ein. Als er Widerstand leistete, wurde er zweimal angeschossen und anschließend in ein Schnellboot gezerrt, mit dem die Entführer flüchteten.

Eastman lebte seit 18 Monaten auf den Philippinen. Er lebte Gemeinde Sibuco, in der Provinz Zamboanga del Norte auf der südphilippinischen Insel Mindanao. Dort führte er ein Geschäft, mit seiner Frau, die er auf seiner Reise kennengelernt hat. Die Provinz gilt als kriminell und gefährlich und wird sogar von Einheimischen gemieden.

Der Youtuber beschrieb sich selbst als ersten und einzigen Ausländer, der sich entschieden hat, in der abgelegenen Region auf den Philippinen sesshaft zu werden. Er dokumentierte sein Leben auf YouTube und Instagram. Seinen 7500 Followern gab er regelmäßige Einblicke in den Alltag und in die Kultur der lokalen Gemeinschaft.

Die philippinische Polizei leitete nach der Tat sofort eine große Suchaktion ein und nahm mehrere Verdächtige fest. Drei der Verdächtigen kamen bei einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. Ein anderer gab in seiner Aussage an, dass der Youtuber aufgrund der erlittenen Schusswunden während der Entführung verstorben sei. Seine Leiche hätten die Täter ins Meer geworfen. Trotz intensiver Suche wurde Eastmans Körper bisher nicht gefunden.

Die genauen Motive der Entführung sind den Ermittlern noch unklar. Sie vermuten jedoch, dass die Tat in Zusammenhang mit persönlichen Konflikten mit seiner Ehefrau steht. Obwohl die Region als gefährlich gilt und bekannt für Entführungen und Gewalt durch bewaffnete Gruppen ist, betonen die Behörden, dass es in diesem Fall keine Hinweise geben auf eine Beteiligung bekannter krimineller Rebellgruppen soll.

Die US-Botschaft in Manila wurde über diesen Vorfall informiert und steht im Kontakt mit den philippinischen Behörden sowie Eastmans Familie. Die Ermittlungen werden fortgeführt und die Polizei bemüht sich, die Leiche zu finden, die Umstände aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.