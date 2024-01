Vahrn: Pkw stürzt in einen Graben

Vahrn – Auf der Pustertaler Staatsstraße im Gemeindegebiet von Vahrn geschah am Freitagabend ein Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge verlor gegen 20.00 Uhr eine 22-jährige Frau die Herrschaft über ihren Wagen. Der Pkw kam von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien. Die junge einheimische Lenkerin, die sich leicht verletzt hatte, wurde erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Brixen, die Freiwillige Feuerwehr von Neustift und die Gemeindepolizei von Brixen.