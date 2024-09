Vender und Haselrieder gewinnen 23. Soltn-Berghalbmarathon

Von: fra

Jenesien – Alberto Vender und Greta Haselrieder überquerten am Sonntagmorgen als Erste die Ziellinie des 23. Soltn-Berghalbmarathons.

Der italienische Bergläufer Alberto Vender (Team New Balance S.A. Valchiese) setzte sich bereits auf den ersten Kilometern des Soltn-Berghalbmarathons von allen Konkurrenten ab. Der Trentiner schaffte es, auf den ersten sieben Kilometern einen Vorsprung von drei Minuten aufzubauen und diesen dann mit viel Geschick noch ein wenig zu vergrößern. So überquerte der Läufer vom Jahrgang 1996 nach den 21,1 Kilometern mit 520 Höhenmetern als Erster die Ziellinie und gewann den 23. Soltn-Berghalbmarathon.

“Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist sogar das erste Rennen, das ich in dieser Gegend Südtirols laufe. Ich habe es sehr genossen, das Rennen ist sehr schön zu laufen. Ich kehre gerade von einer Verletzung am rechten Fuß zurück und dies ist einer der ersten Läufe, die ich mache. Ich bin sehr glücklich”, sagte Vender im Ziel.

Bei den Damen begann Greta Haselrieder (Südtiroler LV Sparkasse) von Beginn an stark, doch auch Andrea Schweigkofler (Sportclub Meran) konnte mithalten und überquerte die Zwischenzeit nach dem siebten Kilometer mit nur 30 Sekunden Rückstand. Doch die Bruneckerin Haselrieder konnte allen Angriffen der Meranerin standhalten. So überquerte sie in 1:28.26 Stunden als Erste die Ziellinie und wiederholte ihren Erfolg vom Vorjahr, indem sie ihre Zeit sogar um fast fünf Minuten verbesserte. “Ich bin zufrieden. Die Strecke ist fantastisch, das Rennen war schön, die Bedingungen fabelhaft. Gegen Mitte des Rennens hatte ich einen kleinen Durchhänger, aber bei der Verpflegungsstation habe ich mich wieder erholt und konnte trotz der starken Konkurrenz gewinnen”, sagte Haselrieder im Ziel.

Für die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die vorletzte Etappe der Top7 2024-Laufserie ein gelungenes Lauffest.

Kerschbaumer und Lang siegen beim Soltn-Run

Christian Lang überquerte beim sechsten Soltn-Run als Erster die Ziellinie (36.33 Minuten) dank eines Comebacks auf den letzten 400 Metern, mit dem er Christian Kienzl (Lauffreunde Sarntal) überholte, der mit nur neun Sekunden Rückstand den zweiten Platz belegte (36.42 Minuten). Ulrich Putzer (Telmekomteam Südtirol, 39.11 Minuten) holte sich im 10-Kilometer-Rennen (140 Höhenmeter) vom Salten zum Reitzentrum Jenesien den dritten Rang.

Lisa Kerschbaumer (Sportclub Meran) bestätigte sich als schnellste Teilnehmerin bei den Damen und wiederholte ihren Erfolg vom Vorjahr (39.49 Minuten). Dahinter belegte Maja Luder (LC Uster/42.47 Minuten) den zweiten Platz vor der heimischen Athletin Irene Senfter (ASV Jenesien Soltnflitzer), die in 44.19 Minuten Dritte wurde.