Verdächtiger nach Leichenfund in Koffer in Wien festgenommen

Von: apa

Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten ist am Donnerstag ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Der österreichische Staatsbürger ist demnach ein Bekannter des Opfers. Der gerichtsmedizinische Befund ergab inzwischen, dass der Mann durch Strangulation zu Tode gekommen ist, berichtete die Polizei am Freitag.

Bei dem Opfer, dessen Identität nun geklärt ist, handelte es sich um einen 59-jährigen Mann. Im Zuge der weiteren Ermittlungen in dessen engerem Umfeld erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 28-Jährigen. Die Einvernahmen des Mannes liefen am Freitag noch. Über ein mögliches Motiv konnte eine Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Koffer mit Leiche neben Abfallcontainer gefunden

Ein Mann hatte am vergangenen Freitag gegen 15.00 Uhr den Polizeinotruf kontaktiert und berichtet, dass er neben einem Abfallcontainer vor einem Wohnhaus einen Koffer mit einer leblosen Person gefunden hatte. Die Leiche wies Medienberichten zufolge mehrere Knochenbrüche auf und war in Plastik verpackt.