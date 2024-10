Verfolgungsjagd in Bozen: Golf rast durch Brennerautobahn-Schranke

Von: Ivd

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt hat sich am Freitag eine dramatische Verfolgungsjagd abgespielt: Ein schwarzer VW Golf raste durch eine Autobahnschranke auf der Brennerautobahn und lieferte sich anschließend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag, als vier Männer aus Rumänien in einem schwarzen VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit die Schranke an der Ausfahrt Bozen Nord der Brennerautobahn A22 durchbrachen. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf, die sich durch das Stadtzentrum von Bozen bis hin zum Parkhaus Mitte in der Mayr-Nusser-Straße erstreckte.

Sechs Streifenwagen im Einsatz

An der filmreifen Jagd beteiligten sich insgesamt sechs Streifenwagen der Autobahn- und Stadtpolizei, die den flüchtigen Wagen durch die engen Straßen der Stadt verfolgten. Trotz der riskanten Fahrmanöver kam es glücklicherweise zu keinem Unfall und niemand wurde verletzt. Der Vorfall sorgte jedoch für erhebliches Aufsehen in der Bozner Innenstadt, als der Golf mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehr schoss.

Aufenthaltsverbot für Bozen

Die vier Insassen des Fahrzeugs, die laut italienischen Medienberichten aus Rumänien stammen und vorbestraft sind, wurden von der Polizei festgenommen. Sie erwartet nun eine Anklage wegen schwerer Sachbeschädigung. „Quästor Paolo Satori hat den Männern darüber hinaus ein Aufenthaltsverbot für die Stadt erteilt, das für die nächsten vier Jahre gilt“, bestätigte ein Sprecher der Polizei.

Warum die Männer die Schranke durchbrachen und versuchten, der Polizei zu entkommen, ist derzeit noch unklar. Nach Informationen der Bozner Stadtpolizei laufen die Ermittlungen noch. Nähere Details sollen am Montag bekannt gegeben werden.