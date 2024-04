Verhängnisvolles Rangieren: Sattelschlepper bleibt im Schlamm stecken

Kraneinsatz in Terlan

Terlan – Ein unglückliches Manöver führte heute Morgen zu einem spektakulären Einsatz in Terlan. Gegen 8.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu Hilfe gerufen, um einen festgefahrenen Sattelschlepper aus dem Schlamm zu befreien. In den vergangenen Tagen hatte es in Südtirol viel geregnet. Nicht alle Böden konnten die Wassermassen aufnehmen.

Der Vorfall ereignete sich, als der Sattelzug beim Rangieren von der Straße abkam und im schlammigen Untergrund stecken blieb. Die blockierte Durchfahrtsstraße machte eine schnelle Lösung des Problems erforderlich. Um den Lkw sicher zu bergen, entschieden die Einsatzkräfte, einen Bergekran einzusetzen.

In einer koordinierten Aktion zwischen der Berufsfeuerwehr Bozen und der Freiwilligen Feuerwehr Terlan gelang es, den Sattelzug aus seiner misslichen Lage zu befreien. Unterstützt wurden sie dabei von der Ortspolizei von Terlan sowie einer Einheit der Carabinieri.

Nach erfolgreicher Bergung konnte der Sattelschlepper seine Fahrt fortsetzen, und die Durchfahrtsstraße wurde wieder für den Verkehr freigegeben.