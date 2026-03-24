Verkehrsunfall auf der A22 bei Klausen

Von: ka

Klausen – Am späten Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem technischen Einsatz auf der Brennerautobahn A22 gerufen. Kurz vor 22.00 Uhr ging der Alarm ein. Etwa drei Kilometer vor der Ausfahrt Klausen, auf der Nordspur, hatte sich ein Unfall ereignet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Es handelte sich um einen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr sicherte umgehend die Unfallstelle ab und leuchtete den Bereich aus. Parallel dazu wurden technische Maßnahmen zur Brandschutzsicherung und zur Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe eingeleitet. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten, während der Verkehrsdienst der A22 und die Polizei die Unfallaufnahme koordinierten.

Nachdem die Verletzten abtransportiert und die Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt worden waren, konnte die Nordspur nach Abschluss der Aufräumarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde erfolgreich beendet werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Kardaun, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz Klausen, die Straßenpolizei und der Verkehrsdienst der A22.