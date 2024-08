Verkehrsunfall auf der A22 bei Salurn: Fünf Verletzte

14 Personen in den Unfall involviert

Von: luk

Salurn – Am Donnerstag hat sich um die Mittagszeit auf der Südspur der A22 bei Kilometer 109 nahe Salurn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An dem Auffahrunfall waren insgesamt vier Autos und ein Lkw beteiligt. Der Unfall führte zu einem umfangreichen Rettungseinsatz und Verkehrsbehinderungen in dem betroffenen Autobahnabschnitt.

Insgesamt waren 14 Personen in den Unfall involviert. Fünf von ihnen erlitten Verletzungen, eine davon mittelschwer. Die mittelschwer verletzte Person, eine deutsche Staatsbürgerin, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bozen transportiert. Die übrigen vier Verletzten, darunter drei aus Meran und eine weitere Person aus Deutschland, erlitten leichte Verletzungen.

Vor Ort waren mehrere Rettungsfahrzeuge der Sektion Unterland des Weißen Kreuzes im Einsatz, darunter sowohl Rettungs- als auch Krankenwagen. Die Koordination des Rettungseinsatzes übernahm ebenfalls die Sektion Unterland. Zusätzlich waren die Verkehrspolizei sowie die Autobahnmeisterei vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln.

Der Unfall führte zu erheblichen Behinderungen auf der A22, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben werden konnte. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht.