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Zwei Verletzte

Verkehrsunfall auf der Brennerstaatsstraße bei Mauls

Montag, 25. Mai 2026 | 20:54 Uhr
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Alto Adige
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Von: ka

Mauls – Am späten Montagnachmittag des 25. Mai 2026 wurden die Rettungskräfte um 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brennerstaatsstraße alarmiert. Auf Höhe von Mauls, direkt im Bereich der Einfahrt zur Baustelle des Brenner Basistunnels (BBT), waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Trotz der Wucht des Aufpralls gelang es beiden Fahrern, sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus ihren Fahrzeugen zu befreien.

Bei den beiden Verletzten handelt es sich um Arbeiter der dortigen BBT-Baustelle. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus Sterzing gebracht. Ein 53-jähriger marokkanischer Staatsbürger zog sich mittelschwere und ein 37-jähriger italienischer Staatsbürger leichte Verletzungen zu.

Neben einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Sektion Sterzing und der Rettungseinheit der BBT-Baustelle war auch die Freiwillige Feuerwehr von Mauls zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Die Carabinieri aus Sterzing nahmen den genauen Unfallhergang auf.

Bezirk: Wipptal

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