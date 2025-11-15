Verkehrsunfall in Mühlen: Eine Person schwer verletzt

Von: luk

Mühlen in Taufers – Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 6.20 Uhr in Mühlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein alleinbeteiligtes Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache verunfallt.

Eine Person erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen in Taufers mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Einsatzkräfte entfernten hierzu die Beifahrertür, um den Zugang zum Patienten zu ermöglichen. Die schwerverletzte Person wurde anschließend dem Weißen Kreuz übergeben und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten mussten beide Fahrspuren kurzfristig gesperrt werden. Nach dem Abtransport des Unfallfahrzeugs konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.