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Zwei weitere Personen verletzt

Verkehrsunfall in Ratschings fordert Schwerverletzten

Sonntag, 22. März 2026 | 08:49 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ratschings
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Von: mk

Ratschings – Am Samstagabend hat sich in Innerratschings ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der drei Verletzte gefordert hat. Alarm geschlagen wurde um 20.15 Uhr.

Der Unfall hat sich auf der Höhe des Quellenhofs zugetragen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich.

Zunächst hieß es, dass Personen im Wagen eingeklemmt seien. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, waren jedoch bereits alle Insassen aus dem Fahrzeug befreit. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Ratschings – Zug Mareit und Zug Stange –, die Freiwillige Feuerwehr Innerratschings, die Freiwillige Feuerwehr Sterzing samt Kranfahrzeug, das Weiße Kreuz und der Notarzt.

Gemeinsam mit dem Notarzt sowie dem Weißen Kreuz Sterzing unterstützten die Wehrleute die Versorgung der Patienten. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bezirk: Wipptal

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