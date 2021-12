Verkehrsunfall in Völs

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern

Völs – In Völs am Schlern kam es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Laut ersten Informationen stießen auf der Straße zwischen St. Anton und St. Konstantin zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei blieb einer der beiden Pkw auf dem Dach liegen. Ein Fahrer konnte sich nicht mehr von selbst befreien und musste von Passanten aus dem Fahrzeug gerettet werden. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr von Völs und Seis übernahmen die Aufräum- und Absicherungsarbeiten.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Völs und Seis am Schlern, Das Weiße Kreuz von Seis, der Landesrettungshubschrauber Pelikan 2 und die Behörden.