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Eine Person eingeklemmt

Verkehrsunfall zwischen Auto und Kleinbus bei Latsch:

Samstag, 16. Mai 2026 | 15:31 Uhr
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Faceboo/Freiwillige Feuerwehr Goldrain
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Von: luk

Bozen – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus ist es am Samstagvormittag in Latsch gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Latsch, Morter und Tarsch wurden um 8.43 Uhr mit Alarmstufe 6 zum Einsatz gerufen.

Nach ersten Informationen kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache miteinander. Entgegen der ursprünglichen Meldungen stellte sich die Lage vor Ort jedoch als weniger schwerwiegend heraus.

Eine verletzte Person konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen und musste von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend unterstützten die Feuerwehren gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Versorgung der Beteiligten.

Neben den Rettungsmaßnahmen führten die Einsatzkräfte auch Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Latsch, Morter und Tarsch, der Bezirksfeuerwehrverband Untervinschgau, das Weiße Kreuz, der Notarzt sowie die Carabinieri.

Bezirk: Vinschgau

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