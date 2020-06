Vermisstensuche nach Unfall am Kalterer See

Kaltern – Am Kalterer See ist es am Dienstag gegen 16.00 Uhr zu einem Freizeitunfall gekommen. Wie stol.it berichtet, waren zwei Männer und eine Frau auf einem Boot unterwegs, als dieses kenterte und die Insassen ins Wasser stürzten.

Während die Frau und einer der Männer bald gerettet werden konnten und derzeit noch unter Schock stehen, wird nach dem zweiten Mann noch gesucht.

Im Einsatz stehen zahlreiche Rettungskräfte wie die Bezirkstauchergruppe, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwilligen Feuerwehren von Mitterdorf, Unterplanitzing und St. Josef am See sowie die Polizeibehörden.