Vermisster tot aufgefunden

Neumarkt – Wie bereits berichtet wurde seit dem gestrigen Mittwoch nach dem 26-jährigen Michael Stedile in Neumarkt und Umgebung gesucht. Die Suchaktion ist nun zu ihrem tragischen Abschluss gekommen: Der junge Mann wurde in der Nähe von Mazon tot aufgefunden. Dort soll der junge Mann in die Tiefe gestürzt sein.

Laut Medienberichten teilten dies die Rettungskräfte am heutigen Nachmittag mit, welche die Gebiete rund um Neumarkt, Mazon und Castelfeder abgesucht haben.