Vermisster Urlauber tot aufgefunden

Von: fra

Natz-Schabs – Die Suchaktion nach einem vermissten Urlauber im Eisacktal hat am Sonntagmorgen ein tragisches Ende genommen. Ein etwa 80-jähriger deutscher Tourist wurde leblos in unwegsamem Gelände zwischen dem Viumser Hochplateau und der Rienzschlucht aufgefunden.

Der Mann war am Samstagabend nach einem Ausflug nicht wie geplant in sein Hotel in Viums zurückgekehrt. Die Familie schlug Alarm und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Noch am selben Abend wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehren von Natz, Viums und Schabs, der Bergrettung Brixen, der Finanzwache Sterzing, den Carabinieri sowie dem Rettungshubschrauber Pelikan 1. Auch Drohnen und Suchhunde kamen zum Einsatz.

Gegen 2.00 Uhr in der Nacht wurde die Suche vorübergehend unterbrochen und mit Tagesanbruch wieder aufgenommen. Gegen 7.00 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte schließlich den leblosen Körper des Vermissten. Er war rund 15 bis 20 Meter in felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Notfallseelsorge war zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.